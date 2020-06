Μπενζεμά: «Με τον Ζιντάν απολαμβάνουμε το ποδόσφαιρο» (vid)

Μετά από τη διακοπή τριών μηνών λόγω της επιδημίας COVID-19, η Ρεάλ θα επιστρέψει στο γήπεδο στις 14 Ιουνίου όταν θα φιλοξενήσει την Εϊμπάρ. Ο Γάλλος επιθετικός των Μαδριλένων σε πρόσφατες δηλώσεις του τόνισε πως η ομάδα του θα κάνει τα πάντα προκειμένου να ολοκληρώσει με νίκες τη σεζόν, ενώ παράλληλα κατέστησε σαφές ότι το μήνυμα που έχουν λάβει από τον Ζιντάν είναι να απολαμβάνουν το ποδόσφαιρο.

«Αυτό που μας έχει πει ο Ζινεντίν είναι να απολαμβάνουμε το ποδόσφαιρο. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε περισσότερη επαφή με την μπάλα και αυτό ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικό.

Η σταδιακή επιστροφή μας ήταν πολύ καλή. Ηταν δύσκολα από το σπίτι να κάνουμε προπονήσεις. Δύο μήνες χωρίς μπάλα έκανε δυσκολότερα τα πράγματα, αλλά είμαστε καλά τώρα, και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για την επανέναρξη».

Οσον αφορά την απουσία του κόσμου από τις εξέδρες, ο Μπενζεμά τόνισε: «Θα είναι σίγουρα διαφορετικό το παιχνίδι. Πάντα χρειαζόμαστε τους οπαδούς δίπλα μας. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να κερδίσουμε τα παιχνίδια γιατί είναι πολύ σημαντικά για εμάς και για τον σύλλογο».

