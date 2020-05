Ζοάο Φέλιξ σε Κακά: «Ο τρόπος παιχνιδιού μας μοιάζει όπως και τα χτενίσματα μας» (vid)

Ο νεαρός άσος της Ατλέτικο αναφέρθηκε στο γεγονός πως ένα από τα πρότυπα του ήταν, ο Βραζιλιάνος άσος τονίζοντας πως πέρα από τα αγωνιστικά τους χαρακτηριστικά τα οποία μοιάζουν, έχουν και παρόμοιο χτένισμα.

Ο Βραζιλιάνος ρώτησε τον Φέλιξ ποιο είναι το όνειρό του και ο Φέλιξ ξεκαθάρισε πως κύριος στόχος του είναι: «Η κατάκτηση ενός Champions League και το βραβείο της Χρυσής Μπάλας».

Ο Κακά πιστεύει ότι με τον Φέλιξ έχουν κοινά χαρακτηριστικά. «Νομίζω ότι έχουμε μια φυσική ομοιότητα. Εχεις περισσότερη τεχνική ικανότητα από εμένα. Αλλά δεν μου αρέσουν οι συγκρίσεις».

«Είχα την αφίσα σου στο δωμάτιό μου και δεν περίμενα ποτέ να σου μιλήσω. Οντως, μοιάζουμε στο παιχνίδι αλλά και στο χτένισμα μας» απάντησε χαριτολογώντας ο νεαρός φορ της Ατλέτικο.

João Félix: “I always used to watch you play because I thought our hairstyle looked alike, as well as our way of playing. I used to watch all your games on YouTube.”

Kaká: “I think there’s this physical similarity...but I think you have even more technical ability than I had.” pic.twitter.com/Xcqpqb3YdR

— Zach Lowy (@ZachLowy) May 13, 2020