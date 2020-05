Ο Παουλίστα άφησε γένια και στη Βαλένθια δεν τον αναγνωρίζουν (pic)

Δύο μήνες μακριά από το προπονητικό κέντρο είναι μεγάλο διάστημα και πολλές φορές η επιστροφή των παικτών κρύβει εκπλήξεις. Μετά ειδικά από την περίοδο της καραντίνας όπου δεν ήταν λίγοι εκείνοι που υποχρεώθηκαν να αφήσουν μαλλί και γένια, οι άνθρωποι της Βαλένθια δυσκολεύτηκαν να καταλάβουν ποιος ήταν ο κύριος με το ξανθωπό μούσι στην πρώτη ατομική προπόνηση.

Ο λόγος τελικά για τον Γκάμπριελ Παουλίστα, ο οποίος εμφανίστηκε μεταμορφωμένος και ξεγέλασε ακόμα και τα social media των Νυχτερίδων, που ζητούσαν… επιβεβαίωση για την ταυτότητά του.

Is that you @gpaulista5? pic.twitter.com/oKZl4zfC7a

— Valencia CF #AMUNTHome (@valenciacf_en) May 10, 2020