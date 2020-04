Το παιδί-θαύμα από το Ιράν «προκαλεί» τον Λιονέλ Μέσι (vid)

Ετσι και o Αράτ Χοσεϊνί, από το Ιράν, ο οποίος παραμένει κι αυτός στο σπίτι του και εξασκείται, κάνοντας διάφορα κόλπα με την μπάλα στα πόδια του.

Μάλιστα, δηλώνει μεγάλος φαν του Λιονέλ Μέσι στέλνοντας του ένα μήνυμα αγάπης. O 6χρονoς Αράτ, δεν πήρε μέρος στο νέο challenge με ρολό χαρτιού υγείας, αλλά προκάλεσε τον Αργεντινό άσο των «μπλαουγκράνα» να επιχειρήσει ανάλογο ανάποδο ψαλιδάκι, όπως έκανε η ίδιος.

Στο παρελθόν ο Αράτ έχει απασχολήσει ξανά για τις δεξιότητες του στο ποδόσφαιρο, αλλά και το καλογυμνασμένο σώμα που έχει σε αυτή την μικρή ηλικία.

Hey Leo Messi, can you do it better than this?

( arat.gym / IG) pic.twitter.com/6XJpLIAwIl

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) April 12, 2020