Μπενζεμά κατά Ζιρού: «Μη μπερδεύετε την Formula 1 με το Go-Karting» (vid)

Ο Καρίμ Μπενζεμά απάντησε στο Instagram σε ερώτηση που δέχτηκε για το αν αξίζει ο Ζιρού να παίζει αντί αυτού στην Εθνική Γαλλίας, με τον στράικερ της Ρεάλ Μαδρίτης να απαντάει:

«Είναι αδύνατον να συγκρίνετε εμένα με τον Ζιρού. Είναι σαν να συγκρίνετε τη Formula 1 με το Go-Karting. Και είμαι καλός μαζί του».

Giroud deserves to play ahead of you in the national team?

Benzema: "You don't confuse F1 with go-karting." pic.twitter.com/FrOwauOIMP

— (@Ultra_Suristic) March 29, 2020