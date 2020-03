Απίστευτη γκάφα: Εδειξαν λάθος... Μέσι στη γαλλική τηλεόραση (vid)

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε τηλεοπτική εκπομπή στην Γαλλία, καθώς μπέρδεψαν τον Λιονέλ Μέσι και αντί να χρησιμοποιήσουν πραγματική φωτογραφία του, πήραν μία από τον Ρεζά Παραστές ο οποίος έχει τεράστιες ομοιότητες με τον 32χρονο επιθετικό της Μπάρτσα.

Οπως ήταν λογικό στήθηκε... πάρτι στα social media μετά το τραγικό μπέρδεμα που έγινε.

O Ιρανός σωσίας του Μέσι στο παρελθόν είχε «εξαπατήσει» κοπέλες για να κοιμηθούν μαζί του υποστηρίζοντας ότι ήταν ο αστέρας της Μπαρτσελόνα. Ωστόσο, ο ίδιος είχε φροντίσει να το διαψεύσει.

French TV using a Messi lookalike picture for their news report. pic.twitter.com/KhlM2a7pen

— Not Match of the Day (@NOT_MOTD) March 28, 2020