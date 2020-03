Ο Ασένσιο ανακηρύχθηκε ο μεγάλος νικητής στο τουρνουά FIFA της La Liga (pics & vid)

Ο ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης Μάρκο Ασένσιο ανακηρύχθηκε νικητής του τουρνουά αλληλεγγύης του τηλεοπτικού παιχνιδιού της FIFA20 «LaLiga Santander Challenge», που διεξήχθη μεταξύ των παικτών από τις 20 ομάδες του πρωταθλήματος.

Μάλιστα συγκεντρώθηκε το ποσό των 141.000 ευρώ για την UNICEF στον αγώνα κατά του κοροναϊού .

Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός των Μαδριλένων, επικράτησε με 4-2 του Ρουιμπάλ της Λεγανές.

Asensio winning on and off the pitch https://t.co/iU4CDchYSZ

