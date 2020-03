Ο Δανός εξτρέμ που επρόκειτο ν' αποτελέσει τον άνθρωπο που θα κάλυπτε το κενό των Σουάρες και Ντεμπελέ στις πλευρές της επίθεσης των «μπλαουγκράνα», δεν πρόλαβε να χαρεί όσο θα ήθελε το ξεκίνημα της θητείας του στο «Καμπ Νόου».

Ο κορονοϊός έβαλε stop στο ποδόσφαιρο και τώρα ο Μπρέιθγουεϊτ αρκείται στις ατομικές προπονήσεις και σε αυτές με τα πιτσιρίκια του. Αυτά, έμαθαν να έχουν ακρίβεια στο πόδι και να σουτάρουν από απόσταση στον κάδο του κήπου!

