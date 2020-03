Μπαρτσελόνα: Τέλος και οι προπονήσεις, οδηγία να σταματήσουν οι αθλητικές δραστηριότητες (pic)

Σούπερ προσφορά* στα Virtual Sports | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Η Μπαρτσελόνα σταματάει και τις προπονήσεις μέχρι νεοτέρας! Αυτή είναι η οδηγία που υπάρχει από την ισπανική ομοσπονδία κι οι Καταλανοί είναι οι πρώτοι που ακολούθησαν τις οδηγίες και του ιατρικού τιμ της ομάδας.

«Δεδομένης της κατάστασης της υγειονομικής περίθαλψης και σύμφωνα με τις συστάσεις του ιατρικού προσωπικού του συλλόγου, η πρώτη ομάδα ανέστειλε όλη τη δραστηριότητα μέχρι την επόμενη ειδοποίηση», αναφέρει η Μπαρτσελόνα σε ανακοίνωσή της και πλέον αναμένεται να ακολουθήσουν κι άλλοι.

Given the healthcare situation and according to the recommendations of the Club's medical staff, the first team has suspended all activity until further notice. pic.twitter.com/NpKMg9QfWP

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 13, 2020