Επος: Η απίστευτη άμυνα της Σοσιεδάδ σε φάουλ του Μέσι (pic & vid)

Φυσικά την συγκεκριμένη δεξιότητα του Αργεντινού την γνώριζαν και οι παίκτες της Ρεάλ Σοσιεδάδ, οι οποίοι έκαναν ό,τι περνούσε από τα πόδια τους για να σταματήσουν τον σταρ της Μπάρτσα στο ματς του Σαββάτου (07/03) . Ετσι, σε ένα κερδισμένο φάουλ των «μπλαουγκράνα» οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να κλείσουν κάθε κενό, προκειμένου η μπάλα να μην καταλήξει στην εστία.

Χαρακτηριστική η παρακάτω φωτογραφία η οποία δείχνει και τους 11 παίκτες της Σοσιεδάδ παρατεταγμένους σε διαφορετικές θέσεις στην περιοχή του Ρεμίρο. Τρεις ήταν στο τείχος, πέντε διασκορπισμένοι στην περιοχή και δύο ήταν στην γραμμή της εστίας. Οπως ήταν αναμενόμενο, ο Λιονέλ Μέσι δεν μπόρεσε να σκοράρει μετά από αυτή την άμυνα των παικτών της Σοσιεδάδ .

Δείτε παρακάτω φωτογραφίες και βίντεο!

