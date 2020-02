Μπαρτσελόνα: Νέα στοιχεία για σκάνδαλο με τα social media και το «θάψιμο» σε παίκτες! (pics)

Η ιστορία που κυκλοφόρησε το μεσημέρι της Δευτέρας έχει αλυσιδωτές εξελίξεις και ο Cadena Ser ισχυρίζεται πως έχει καταφέρει να πάρει στα χέρια του φάκελο με έγγραφα που αποδεικνύουν ποιος βρίσκεται πίσω από την εταιρεία I3 Venture που έχει στην κατοχή του συγκεκριμένους λογαριασμούς social media.

Σε αυτούς τους λογαριασμούς δημοσιεύονταν αρνητικά σχόλια και δημοσιεύματα για τους παίκτες της Μπαρτσελόνα, πρώην θρύλους της ομάδας αλλά και ανθρώπους που προσπάθησαν να κοντράρουν τον Μπαρτομέου για τον προεδρικό θώκο του συλλόγου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από αυτό, είχαν επαφές με τη Μπαρτσελόνα για θέματα στρατηγικής στο επικοινωνιακό κομμάτι...

Αξίζει να σημειωθεί πως από τη στιγμή που ξέσπασε το θέμα, οι λογαριασμό των I3 Ventures και NSGroup στο twitter έχουν απενεργοποιηθεί...

