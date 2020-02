Ο Αργεντινός ηγέτης των «μπλαουγκράνα» έκλεισε με θετικό πρόσημο μια πολύ δύσκολη εβδομάδα για την ομάδα του, βοηθώντας στην αντίδραση μετά την ήττα – αποκλεισμό (1-0) από την Αθλέτικ Μπιλμπάο στα προημιτελικά του φετινού Κυπέλλου Ισπανίας.

Το βράδυ της Κυριακής στο πολύ δύσκολο ματς απέναντι στη Μπέτις, ο Μέσι έκανε τρεις ασίστ στους Ντε Γιόνγκ, Μπουσκέτς και Λενγκλέ για να καταφέρει η ομάδα του Κίκε Σετιέν να πάρει όλους τους βαθμούς και να μην ξεφύγει περισσότερο η Ρεάλ Μαδρίτης.

Με αυτές τις τρεις ασίστ, ο ηγέτης των Καταλανών έκανε πλέον το... double double σε 18 ματς του φετινού πρωταθλήματος, έχοντας φτάσει σε 14 τέρματα και 11 ασίστ, είναι φυσικά ο πρώτος σκόρερ και ο πρώτος σε «σερβιρίσματα» στη LaLiga αυτή τη στιγμή, είναι ένας από τους 10 που την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο έχουν κάνει τρεις ασίστ σε ένα ματς, ενώ, έχει και συμμετοχή σε 34 γκολ για την ομάδα του σε όλες τις διοργανώσεις (19 γκολ, 15 ασίστ).

Μέσα στο 2020, πάντως, έχει περισσότερο ρόλο...playmaker παρά σκόρερ για τη Μπαρτσελόνα, με 4 γκολ και 6 ασίστ σε 8 αναμετρήσεις από την ημέρα που ξεκίνησε να μετράει το νέο έτος.

Παράλληλα, είναι και το ένα από τα μόλις τρία μέλη του πολύ κλειστού κλαμπ με το 20+ σε γκολ και ασίστ από την περασμένη αγωνιστική περίοδο στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μαζί με τον εντυπωσιακό και ασταμάτητο Τζέιντον Σάντσο της Μπορούσια Ντόρτμουντ αλλά και τη σταθερή αξία της Παρί Σεν Ζερμέν, Άνχελ Ντι Μαρία.

Sancho: 24 goals, 27 assists

Messi: 50 goals, 24 assists

