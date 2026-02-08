Σεβίλλη: Η σπουδαία απόκρουση του Βλαχοδήμου σε πέναλτι στο 90'+8'
Η Σεβίλλη υποδέχτηκε τη Τζιρόνα για την 23η αγωνιστική της La Liga και δίχως αμφιβολία ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης. Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, αφού βρέθηκε να χάνει από νωρίς, αλλά οι καθυστερήσεις του αγώνα επιφύλασσαν εκπλήξεις. Αρχικά στο 90'+2' ο Σάλας ισοφάρισε για το 1-1, ενώ αργότερα ο Έλληνας γκολκίπερ είπε όχι σε πέναλτι που δόθηκε υπέρ των Καταλανών και ανέλαβε να εκτελέσει ο Στουανί. Όπως ήταν φυσικό η ομάδα αποθέωσε τον 31χρονο τερματοφύλακα, που δεν επέτρεψε η ομάδα του να φύγει από το «Σάντσεθ Πιθχουάν» με άδεια χέρια.
‼️ ¡Vlachodimos ha salvado al Sevilla en el último minuto! #LALIGAEASPORTS— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 8, 2026
‼️ Paradón a Stuani, en el descuento, para mantener el empate.pic.twitter.com/XFS6ZSCPv0
