Πρόσωπο της αναμέτρησης μεταξύ Σεβίλλης και Τζιρόνα ήταν δίχως αμφιβολία ο Βλαχοδήμος που με σωτήρια επέμβαση σε πέναλτι στις καθυστερήσεις έσωσε το βαθμό της ισοπαλίας.

Η Σεβίλλη υποδέχτηκε τη Τζιρόνα για την 23η αγωνιστική της La Liga και δίχως αμφιβολία ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης. Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, αφού βρέθηκε να χάνει από νωρίς, αλλά οι καθυστερήσεις του αγώνα επιφύλασσαν εκπλήξεις. Αρχικά στο 90'+2' ο Σάλας ισοφάρισε για το 1-1, ενώ αργότερα ο Έλληνας γκολκίπερ είπε όχι σε πέναλτι που δόθηκε υπέρ των Καταλανών και ανέλαβε να εκτελέσει ο Στουανί. Όπως ήταν φυσικό η ομάδα αποθέωσε τον 31χρονο τερματοφύλακα, που δεν επέτρεψε η ομάδα του να φύγει από το «Σάντσεθ Πιθχουάν» με άδεια χέρια.