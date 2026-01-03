Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ πέρασε τις διακοπές των Χριστουγέννων στη Σιέρα Λεόνε και μοιράστηκε στα κοινωνικά δίκτυα την εμπειρία του.

Ο αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Αντόνιο Ρούντιγκερ, πέρασε μια εβδομάδα στη Σιέρα Λεόνε, την ιδιαίτερη πατρίδα της μητέρας του, ηγούμενος ανθρωπιστικών έργων στην υγεία, την εκπαίδευση και τον αθλητισμό μέσω του Ιδρύματος που ίδρυσε και διατηρεί ο ίδιος με την οικογένεια του.

Το ταξίδι αυτό, το οποίο ήταν η τρίτη υψηλού προφίλ φιλανθρωπική επίσκεψή του στη χώρα, ήταν πρακτικό, με τον Γερμανό οπισθοφύλακα να συμμετέχει ενεργά στις κοινότητες στο Φρίταουν και την περιοχή Κόνο.

«Ταξίδια σαν κι αυτό μου δίνουν περισσότερη ενέργεια από οποιαδήποτε άλλη ξεκούραση. Το να βρίσκομαι εδώ, να βλέπω τα χαμόγελα, να νιώθω την ευγνωμοσύνη και να ξέρω ότι κάνουμε έστω και μια μικρή διαφορά με παρακινεί. Αυτό είναι που πραγματικά έχει σημασία στη ζωή», δήλωσε ο ίδιος κατά την επιστροφή του.

Ανήμερα της ημέρας των Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου, ο 32χρόνος διεθνής διοργάνωσε μία από τις μεγαλύτερες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στη Σιέρα Λεόνε για άτομα με σωματικές και νοητικές αναπηρίες.

Πάνω από 200 συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων με προβλήματα στην όραση, στην ακοή, ατόμων με σωματικές αναπηρίες, καθώς και μαθητών από το «Freetown School for the Deaf & Blind» (Σχολείο Κωφών & Τυφλών της Φρίταουν) απόλαυσαν ένα εορταστικό γεύμα και έλαβαν πακέτα με τα απαραίτητα είδη. Ο Ρούντιγκερ συναναστράφηκε ακόμη, προσωπικά με τους συμμετέχοντες, ακούγοντας τις ιστορίες τους και παρέχοντας άμεση υποστήριξη.

«Ίσως είμαι Μουσουλμάνος, αλλά για μένα αυτό που κάνω δεν έχει να κάνει σχέση με την θρησκεία, αλλά με την ανθρωπιά. Τα Χριστούγεννα είναι μια εποχή αγάπης, συμπόνιας και γενναιοδωρίας. Το να μοιράζομαι ένα γεύμα με όσους έχουν ανάγκη σημαίνει πολλά για μένα».

Η Ανθρωπιστική αποστολή στο Κόνο και η ανάπτυξη της κοινότητας

Στο Κόνο, το ίδρυμα του ποδοσφαιριστή υποστήριξε πάνω από 350 νεαρούς ποδοσφαιριστές από τοπικές ακαδημίες και πρωταθλήματα εξοπλίζοντας τους με πλήρεις εμφανίσεις, μπάλες, αλλά και προπονητικό εξοπλισμό.

Ο Ρούντιγκερ συμμετείχε στις προπονήσεις, προσφέροντας συμβουλές τακτικής και παίζοντας μαζί με τους νέους αθλητές. Συνάντησε επίσης 100 παιδιά που βρίσκονταν σε κίνδυνο, κυρίως κορίτσια, και δεσμεύτηκε να τους παράσχει μακροπρόθεσμη υποστήριξη, όπως σχολικά είδη, γεύματα, προϊόντα υγιεινής, εργαστήρια για δεξιότητες ζωής και εκπαιδευτικούς πόρους.

«Το να περνάμε χρόνο με νέους ανθρώπους, ειδικά με κορίτσια που αντιμετωπίζουν προκλήσεις, δείχνει γιατί αυτό το έργο είναι σημαντικό. Η ενδυνάμωση των κοριτσιών ενδυναμώνει ολόκληρες κοινότητες. Αυτό το κέντρο είναι κάτι περισσότερο από ένα μέρος, είναι μια ευκαιρία να ονειρευτούμε μεγάλα πράγματα, να παραμείνουμε στο σχολείο και να ηγηθούμε».

Las Navidades de Rüdiger en Sierra Leona 🎅🏿



El jugador del Real Madrid desata la locura en el país africano 🇸🇱 pic.twitter.com/P9oGaCkcCO — MARCA (@marca) January 2, 2026

Το ίδρυμα δώρισε επίσης ιατρικά εφόδια στο Κρατικό Νοσοκομείο της περιοχής για την ενίσχυση της βασικής υγειονομικής περίθαλψης. Ο πρόεδρος του ιδρύματος, Πάτρικ Καμαρά, δήλωσε: «Η υποστήριξή μας στοχεύει σε γιατρούς, νοσηλευτές και ασθενείς που εργάζονται ακούραστα με περιορισμένους πόρους. Δεσμευόμαστε να συνεισφέρουμε εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη».

Η αποστολή του ποδοσφαιριστή της «βασίλισσας» χαρακτηρίστηκε από στενή συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, την οικογένεια και τους εθελοντές. Το ίδρυμα εξασφάλισε επίσης τέσσερα στρέμματα γης για ένα μελλοντικό κέντρο εκπαίδευσης νέων και ανάπτυξης της κοινότητας.

«Κάθε φορά που έρχομαι, μου μαθαίνει κάτι καινούργιο. Θα συνεχίσω να επιστρέφω, όχι μόνο για να προσφέρω, αλλά και για να εξελιχθώ», σημείωσε ο αμυντικός σε πρόσφατες δηλώσεις του

Το Ίδρυμα «Αντόνιο Ρούντιγκερ» επικεντρώνεται κατα βάση σε βιώσιμες πρωτοβουλίες στη Σιέρα Λεόνε και σε άλλες αφρικανικές χώρες, δίνοντας προτεραιότητα στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, την ανάπτυξη των νέων και τον αθλητισμό με διαρκή κοινωνικό αντίκτυπο.