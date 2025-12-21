Ο Τσάμπι Αλόνσο αρνήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση των δημοσιογράφων σχετικά με τα γιουχαρίσματα των οπαδών της Ρεάλ Μαδρίτης κατά του Βινίσιους.

Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχθηκε χθες (20/12) την Σεβίλλη στα πλαίσια της 17ης αγωνιστικής της La Liga και επικράτησε με 2-0 χάρη στα γκολ των Μπέλινγκχαμ και Μπαπέ στο 38' και το 86' αντίστοιχα και παρέμεινε στην δεύτερη θέση και το -1 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, η οποία σήμερα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την φορμαρισμένη Βιγιαρεάλ.

Ο προπονητής των «μερένχες», Τσάμπι Αλόνσο, στις δηλώσεις του στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μετά τη λήξη της αναμέτρησης, δεν ήταν τόσο ευχαριστημένος με την απόδοση των παικτών του, τονίζοντας μάλιστα πως υπάρχει ακόμη χώρος για βελτίωση.

«Η προτεραιότητα ήταν η νίκη, αν και υπάρχουν πράγματα που δεν πήγαν όπως τα περιμέναμε και άλλα που πήγαν λίγο καλύτερα. Έχουμε τους τρεις βαθμούς και μετά τη νίκη στη Βιτόρια και σήμερα, η κατάσταση μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε το 2026 σε θέση να παλέψουμε για τα πάντα, και τώρα θέλουμε να συνοδεύσουμε αυτό με τη βελτίωση που θέλουμε να κάνουμε.

«Θα έχουμε λίγο χρόνο να αναλύσουμε και να αναλογιστούμε πού βρισκόμαστε. Ήταν ένας αγώνας που έπρεπε να κερδίσουμε επειδή βρισκόμασταν σε δύσκολη θέση με τους τραυματισμούς που είχαμε. Ξέρουμε ότι μπορούμε να τα πάμε καλύτερα και θέλουμε να τα πάμε καλύτερα. Έχουμε τους τρεις βαθμούς και θέλουμε να προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε τη χρονιά καλύτερα».

«Πρέπει να βελτιωθούμε σε διάφορους τομείς: όταν δεν έχουμε την μπάλα και όταν την έχουμε, πρέπει να δώσουμε στο παιχνίδι μια διαφορετική πρόθεση και ρυθμό, και να συνδυάσουμε τον έλεγχο με περισσότερη κάθετοτητα. Σήμερα είχαμε πολλούς παίκτες εκτός, τα παιδιά έκαναν μεγάλη προσπάθεια και πολλοί από αυτούς έφτασαν στο όριό τους. Δεν εστιάζω στη σημερινή απόδοση γιατί ξέρω ότι στο μέλλον, όταν ανακτήσουμε την ενέργεια και τους παίκτες μας, θα είμαστε σε θέση να κατανείμουμε περισσότερο το φορτίο και να βελτιωθούμε».

Ο Βάσκος τεχνικός αναφέρθηκε ακόμη και στον «ρεκορντμαν» Κίλιαν Μπαπέ που ισοφάρισε το ρεκόρ του Ρονάλντο για τα περισσότερα γκολ που έχει πετύχει παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης σε ένα ημερολογιακό έτος (59), ενώ απέφυγε να απαντήσει για τον Βινίσιους, ο οποίος έχει βρει δίχτυα μόλις μία φορα στους τελευταίους 15 αγώνες της «βασίλισσας» και άκουσε μάλιστα γιουχαρίσματα από τους ίδιους του τους οπαδούς.

«Ένας παίκτης με αυτή τη φιλοδοξία και την επιθυμία όποτε βρίσκεται στο γήπεδο είναι πολύ καλός για την ομάδα και τους συμπαίκτες του. Σήμερα (ο Μπαπέ) ισοφάρισε ένα ιστορικό ρεκόρ που είχε θέσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Τον συγχαίρω γι' αυτό και τον ενθαρρύνω να ξεκινήσει δυναμικά το 2026».

«Οι οπαδοί είναι κυρίαρχοι και ελεύθεροι να εκφράσουν τη γνώμη τους. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας λόγω του πώς τα πήγαμε. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να βελτιώσουμε, αλλά εκτιμώ την κατάσταση της ομάδας με τους τραυματισμούς που έχουμε. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο για να ξεκουραστούμε και να ξεκινήσουμε τη χρονιά πιο δυνατοί. Είπα αντίο σε όλους, είπαμε αντίο και δεν μιλήσαμε άλλο για αυτό το θέμα».

· Reporter: Why was Vini booed?



🚨🗣️ Xabi Alonso: "The fans are free to express their opinion." pic.twitter.com/mEcP0doDWV December 20, 2025

Τέλος, ο Αλόνσο έκλεισε την συνέντευξη με μία ευχή προς τους δημοσιογράφους, λέγοντας τους χαρακτηριστικά «Καλές γιορτές και να παραμείνετε ήρεμοι», προτού αποχωρήσει από την αίθουσα Τύπου.