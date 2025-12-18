Η ανανέωση του συμβολαίου του Χάνσι Φλικ είναι στα άμεσα σχέδια της Μπαρτσελόνα, όπως μετέδωσε η Bild.

Στην Μπαρτσελόνα επικρατεί αισιοδοξία γύρω από το μέλλον του Χάνσι Φλικ, με τη διοίκηση να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μιάς πρόωρης ανανέωσης του συμβολαίου του. Παρά τα σκαμπανεβάσματα που υπήρξαν μέσα στη σεζόν, οι Μπλαουγκράνα βρίσκονται τώρα σε ανοδική πορεία, κάτι που πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό στον Γερμανό κόουτς.

Σύμφωνα με την Bild, ο Ζοάν Λαπόρτα βλέπει στο πρόσωπο του Φλικ τον άνθρωπο που έχει φέρει σταθερότητα στην ομάδα, δίνοντάς της νέα ταυτότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι, παρότι το συμβόλαιό του έχει ισχύ έως το 2027, υπάρχουν ήδη σκέψεις για επέκτασή του μέχρι το 2028. Η Μπάρτσα, άλλωσε, υπό τις οδηγίες του Φλικ έχει φτάσει τα 187 γκολ και τους τρεις τίτλους σε 64 ματς.

Στη La Liga αυτή τη στιγμή η Μπαρτσελόνα οδηγεί την κούρσα, έχοντας προβάδισμα τεσσάρων βαθμών από τη Ρεάλ που βρίσκεται στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως υπάρχει μεν προβληματισμός λόγω του οικονομκού περιορισμού, ωστόσο οι Καταλανοί θεωρούν ότι με τον Φλικ στον πάγκο τους θα γίνει σωστή διαχείρηση.