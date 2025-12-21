Η Μπαρτσελόνα πέρασε από το «Θεράμικα» συνεχίζοντας ακάθεκτη στην κορυφή της La Liga, σπάζοντας το σερί της Βιγιαρεάλ (0-2). Με δέκα από το 39' η ομάδα του Μαρθελίνο.

Πολύ μακρινή μοιάζει πλέον για την Μπαρτσελόνα εκείνη η ήττα από την Τσέλσι στο Champions League. Από τότε, οι Μπλαουγκράνα μετράνε μόνο νίκες με πιο πρόσφατο... θύμα τους την Βιγιαρεάλ. Σε ένα κρίσιμο ματς στο «Θεράμικα», απέναντι στην εξαιρετική φέτος ομάδα του Μαρθελίνο, η Μπαρτσελόνα χωρίς να εντυπωσιάσει επικράτησε 2-0 έχοντας και αριθμητικό πλεονέκτημα για περισσότερο από ένα ημίχρονο.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ έφτασε τις οκτώ διαδοχικές νίκες στην La Liga και ανέβηκε στους 46 βαθμούς, στο +4 από την Ρεάλ Μαδρίτης. Παράλληλα, η Μπαρτσελόνα έκλεισε το 2025 με νίκη, ενώ το Κίτρινο Υποβρύχιο παρέμεινε στην 4η θέση έχοντας όμως δύο ματς λιγότερα.

Προβάδισμα με πέναλτι και αλλαγή ισορροπιών

Χορταστικό το πρώτο ημίχρονο με φάσεις, γκολ, αποβολή και την Μπαρτσελόνα να πηγαίνει στα αποδυτήρια με το προβάδισμα. Παρ' όλα αυτά, καλύτερα ξεκίνησε η Βιγιαρεάλ που μόλις στο 2' άγγιξε το 1-0, αλλά η κεφαλιά του Πεπέ από κοντά κατέληξε δίπλα από το δοκάρι του Γκαρθία. Κόντρα στη ροή των πρώτου 10λέπτου, η Μπαρτσελόνα κέρδισε πέναλτι όταν ο Ραφίνια ανατράπηκε στην περιοχή από τον Μαρίν. Ο Βραζιλιάνος ανέλαβε την εκτέλεση, ευστόχησε και έβαλε σε θέση οδηγού τους Μπλαουγκράνα (12').

Μάλιστα, ο ίδιος παίκτης έφτασε κοντά σε δεύτερο γκολ στο 15', όμως το μακρινό σουτ που εξαπέλυσε σταμάτησε στο δοκάρι του Ζούνιορ. Η Βιγιαρεάλ δεν πτοήθηκε από την εξέλιξη αυτή, συνέχισε να απειλεί κυρίως με τους Πεπέ και Μπουκάναν, όμως τα... φτερά της κόπηκαν στο 39'. Ο Βέιγκα, στο ύψος της μεσαίας γραμμής, έκανε ένα αχρείαστο τάκλιν πάνω στον Γιαμάλ και αντίκρισε την απευθείας κόκκινη από τον διαιτητή.

Δεν έλειψε απ' τον χορό ο Γιαμάλ

Η Μπαρτσελόνα έκανε διαχείριση δυνάμεων στο β' μέρος, ενώ η Βιγιαρεάλ δεν υποχώρησε εντελώς και συνέχισε να είναι απειλητική προς την εστία του Γκαρθία. Στο 63', ωστόσο, ο Γιαμάλ «κλείδωσε» τη νίκη μετά την... αναμπουμπούλα στην άμυνα της Βιγιαρεάλ σκοράροντας από κοντά. Με εκφραστή τον Μικαουτάτζε, η Βιγιαρεάλ άγγιξε το γκολ στο 77', αλλά ο Γκαρθία για ακόμη μία φορά επενέβη καθοριστικά.

Βιγιαρεάλ (Μαρθελίνο): Λουίς Ζούνιορ, Ναβάρο, Μαρίν, Βέιγκα, Καρδόνα, Μπουκάναν, Κομεσάνια, Παρέχο (75' Μασία), Μολέιρο, Πεπέ (75' Ολουγουασέγι), Πέρεθ (65' Μικαουτάτζε)

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Ζοάν Γκαρθία, Κουντέ (79' Κασαδό), Κουμπαρσί, Μαρτίν, Μπαλντέ, Έρικ Γκαρθία (66' Μπερνάλ), Ντε Γιονγκ, Γιαμάλ, Φερμίν (62' Ράσφορντ), Ραφίνια, Τόρες (62' Λεβαντόφσκι)