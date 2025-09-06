Ο Ραφίνια ξέσπασε κατά της Disneyland γιατί δεν αγκαλιάσαν τον γιο του, καταγγέλλοντας ρατσιστική συμπεριφορά και προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων στα social media.

Ο Ραφίνια, ενώ ταξίδεψε στη Βραζιλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, βρέθηκε σε μια δύσκολη θέση, με τον γιό του που είχε μια δυσάρεστη εμπειρία στη Disneyland του Παρισιού. Πιο συγκεκριμένα ο Βραζιλιάνος εξτρέμ κατήγγειλε δημόσια ότι ένας υπάλληλος του πάρκου αρνήθηκε να αγκαλιάσει το παιδί του και ξέσπασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Μέσα από βίντεο και αναρτήσεις στα social media, ο Ραφίνια κατηγόρησε ευθέως το προσωπικό για «περιφρόνηση», τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση του γιου του φαίνεται να σχετίζεται με το χρώμα του: «. Disneyland, σε μισώ! Δεν αγκάλιασε τον γιο μου και αγκάλιασε τα άσπρα παιδάκια. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι κουρασμένοι, αλλά γιατί αγκάλιασαν όλα τα λευκά παιδιά και όχι τον γιο μου;», έγραψε χαρακτηριστικά.

Raphinha dénonce un acte raciste à Disneyland Paris



« Pourquoi avoir pris dans les bras tous les enfants blancs et pas mon fils ? Il voulait juste un check et un câlin. Heureusement, il ne comprend pas… Vos employés sont une honte. On ne traite pas un enfant comme ça. » pic.twitter.com/Miu6pMrUhC — Vision Blaugrana (@VisionBlaugrana) September 5, 2025

Ο ποδοσφαιριστής δεν έκρυψε την απογοήτευσή του: «Ήθελε μόνο μια αγκαλιά και έναν χαιρετισμό. Ευτυχώς δεν το κατάλαβε, αλλά αυτός ο υπάλληλος είναι απαράδεκτος», σημείωσε. Η καταγγελία του έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη συζήτηση, καθώς μαζί με τον σύντροφό του διαθέτουν σχεδόν 16 εκατομμύρια ακολούθους στα social media.

Το ερώτημα πλέον είναι αν η Disneyland θα αντιδράσει, προσφέροντας εξήγηση, συγγνώμη ή κάποια μέτρα για τη συμπεριφορά του υπαλλήλου, ώστε να αποφευχθούν σοβαρές επιπτώσεις στην εικόνα του πάρκου.