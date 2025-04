Τρίτη διαδοχική νίκη της Εσπανιόλ (1-0 εντός έδρας την Χετάφε) και καθοριστικό βήμα παραμονής στην La Liga, αφού πλέον απέχει εννέα βαθμούς από την ζώνη υποβιβασμού.

Εκτός απροόπτου, η Βαρκελώνη θα έχει δύο ομάδες στην La Liga και την επόμενη σεζόν. Την ώρα που η Μπαρτσελόνα είναι το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, η Εσπανιόλ επιβεβαίωσε ότι διάγει την καλύτερη της φάση, αφού για πρώτη φορά φέτος, αλλά και πρώτη τα τελευταία έξι χρόνια (!), συμπλήρωσε τρεις διαδοχικές νίκες.

Η ομάδα του Μανόλο Γκονθάλεθ λύγισε στην καταλανική πρωτεύουσα την Χετάφε (1-0) και έκανε άλμα για την παραμονή της στην μεγάλη κατηγορία, αφού ξέφυγε εννέα βαθμούς από την ζώνη του υποβιβασμού, ούσα πλέον στο -1 από την αντίπαλό της και ισόβαθμη με την δωδέκατη Οσασούνα.

Μετά από ένα συντηρητικό πρώτο ημίωρο εκατέρωθεν, οι Καταλανοί ανέβασαν στροφές, πλησίασαν με αξιώσεις την εστία του Νταβίντ Σόρια και, στο 39’ ύστερα από κόρνερ, ο Μάρας Κουμπούλα με ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή έδωσε προβάδισμα στους γηπεδούχους.

Marash Kumbulla scores with a class finish for Espanyol.



His 3rd goal this season. pic.twitter.com/nJrFeaEn6U