Το επίπεδο της διαιτησίας στο ισπανικό ποδόσφαιρο επιθυμεί να βελτιώσει ο Φλορεντίνο Πέρεθ μέσω της... επιστράτευσης Άγγλων διαιτητών!

Δυσαρεστημένος από την διαιτησία της La Liga είναι ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος μάλιστα αποκάλυψε στον πρόεδρο της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (RFEF), Ραφαέλ Λουθάν, ότι θα ήθελε να φέρει Άγγλους για να σφυρίζουν τις αναμετρήσεις στη χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Λουθάν δήλωσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «El Chiringuito» ότι ο «Πέρεθ δηλώνει εμφατικά πως αισθάνεται μειονεκτικά στον τομέα της διαιτησίας και μου είπε ότι πρέπει να λύσουμε το θέμα με τους διαιτητές, εξαιτίας των οποίων η Ρεάλ έχει χάσει πολλούς τίτλους».

🚨 Real Madrid president Florentino Perez wants to bring English referees to Spanish football to improve the standard of officiating.



