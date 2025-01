Η Βαγιαλοδίλ «βράζει» στην προοπτική να χάσει τον παίκτη της, Τζούμα Μπα, επιρρίπτοντας ευθύνες στην Μάντσεστερ Σίτι ότι προσπάθησε να... παγιδεύσει τον 18χρονο με αθέμιτο τρόπο!

Οι άνθρωποι της Βαγιαδολίδ έγιναν... πυρ και μανία με αφορμή την επαφή που είχε ένας ποδοσφαιριστής της με την Μάντσεστερ Σίτι. Ο λόγος για τον 18χρονο Τζούμα Μπα, με τον οποίο η ίδια του η ομάδα είναι έτοιμη να οδηγηθεί στα δικαστήρια.

Ο ατζέντης του νεαρού παίκτη αρνήθηκε να υπογράψει ο πελάτης του νέο συμβόλαιο με την Βαγιαδολίδ, η οποία προσπάθησε να τον πείσει να επεκτείνει τη συνεργασία τους, ενώ ο ίδιος ο παίκτης δεν εμφανίστηκε στην προπόνηση της ομάδας.

Ο Μπα μάλιστα όχι μόνο δεν θα ανανεώσει με την Βαγιαδολίδ, αλλά πλήρωσε τη ρήτρα για να λύσει το συμβόλαιό του. Αυτό ήταν που εξόργισε τους ανθρώπους της ομάδας, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο παίκτης καθοδηγήθηκε από την Μάντσεστερ Σίτι προς αυτή την απόφαση! Τώρα, η Βαγιαδολίδ θα ακολουθήσει τη νομική οδό, την ώρα που η πλευρά του 18χρονου ισχυρίζεται ότι έχει γίνει εξαγορά της ρήτρας του προκειμένου ο Μπα να μετακομίσει στο Μάντσεστερ!

