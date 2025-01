Οι ομάδες της Σαουδικής Αραβίας αναμένεται να επανέλθουν το καλοκαίρι για τον Βινίσιους Ζούνιορ με εξωπραγματική πρόταση ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ προς τη Ρεάλ.

Οι Σαουδάραβες συνεχίζουν να μιλούν ανοικτά για την υπόθεση Βινίσιους που τους απασχολεί από το προηγούμενο καλοκαίρι και ετοιμάζονται να χτυπήσουν ξανά την πόρτα της Ρεάλ και του Βραζιλιάνου στο φινάλε της σεζόν.

Στο προηγούμενο θερινό μεταγραφικό παζάρι οι Σαουδάραβες ήθελαν να λούσουν τον 24χρονο με χρυσό και με συμβόλαιο ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, ενώ από την πλευρά τους οι Μερένγκες θα λάμβαναν 400 εκατομμύρια ευρώ για να επιτρέψουν την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπεν Τζέικομπς, οι ομάδες της Σαουδικής Αραβίας θα επανέλθουν το καλοκαίρι με νέα εξωπραγματική πρόταση ελαφρώς μειωμένη στα 350 εκατομμύρια ευρώ για να πείσουν τη Ρεάλ να αποδεχτεί την πρόταση, ευελπιστώντας πως η προσθήκη του Κιλιάν Μπαπέ θα χαλαρώσει τη στάση των Μαδριλένων.

Όπως προσθέτει το δημοσίευμα η Αλ Αχλί είναι εκείνη που εξετάζει σοβαρά τον Βραζιλιάνο, ο οποίος ωστόσο βρίσκεται παράλληλα στα ραντάρ των Αλ Νασρ και Αλ Χιλάλ. Προς το παρόν βέβαια το σενάριο της Σαουδικής Αραβίας φαντάζει μακρινό, με τη Ρεάλ μάλιστα να σκοπεύει να δεσμεύσει τον 24χρονο επιθετικό με νέο συμβόλαιο μέσα στο ερχόμενο καλοκαίρι.

