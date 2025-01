Η Μπαρτσελόνα σύμφωνα με τη «Sport» είναι κοντά στο να αποκτήσει τον Μάρκους Ράσφορντ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η Μπαρτσελόνα φαίνεται να είναι κοντά στην απόκτηση του Μάρκους Ράσφορντ, σύμφωνα με τη « Sport» έχει υπάρξει συμφωνία για να παραχωρηθεί ο Άγγλος επιθετικός ως δανεικός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η συμφωνία, ωστόσο, εξαρτάται από το αν οι Μπλαουγκράνα καταφέρουν να μειώσουν το μισθολογικό τους κόστος, κάτι που παραμένει ανοιχτό προς το παρόν.

Ο 27χρονος σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ είναι διατεθειμένος να περιμένει την Μπαρτσελόνα και φαίνεται να είναι ανοιχτός στην προοπτική μιας νέας πρόκλησης στην καριέρα του. Αν η μετακίνηση του Άγγλου επιθετικού στην «Καταλανική» ομάδα ολοκληρωθεί, θα προσδώσει νέα δυναμική στην επιθετική γραμμή της ομάδας του Χάνσι Φλικ.

