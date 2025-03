Η Μπέτις ανέτρεψε εις βάρος της 2-0 στην Μαδρίτη (3-2 την Λεγανές) και έπιασε την Βιγιαρεάλ στην πέμπτη θέση, ενώ η Αθλέτικ Μπιλμπάο (1-0 εκτός έδρας την Σεβίλλη) εδραίωσε την θέση της στην πρώτη τετράδα.

Η Βιγιαρεάλ ένιωθε μέχρι πρότινος ότι… παίζει μόνη της για την πέμπτη θέση της La Liga, η οποία πιθανότατα θα δώσει έξτρα εισιτήριο στην Ισπανία για το League Phase του Champions League της επόμενης περιόδου.

Η Μπέτις, όμως, με εντυπωσιακό ντεμαράζ και πέντε διαδοχικές νίκες, έπιασε το Κίτρινο Υποβρύχιο στην πέμπτη θέση, έστω και με ματς περισσότερο, δείχνοντας ικανή να παλέψει για το καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, από αυτά που αφήνουν ελεύθερα οι «μεγάλοι».

Στο «Μπουτάρκε» της Μαδρίτης, η ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι τα… χρειάστηκε κόντρα σε μια Λεγανές που παλεύει για την παραμονή της, έχανε με 2-0 μέχρι το 64’, αλλά με αντεπίθεση στο φινάλε και τρία γκολ μέσα σε 18 λεπτά, πήρε σπουδαία νίκη με 3-2.

Η ομάδα του άλλοτε προπονητή του Αστέρα Τρίπολης, Μπόρχα Χιμένεθ, προηγήθηκε 2-0 στο πρώτο ημίχρονο με δύο γκολ του Ντάνιελ Ράμπα, ύστερα από τραγικό λάθος του Νάταν (29’) και μετά από ασίστ του Χουάν Κρους (44’).

🇪🇸 Dani Raba 2nd GOAL vs Real Betis #Leganes LaLiga #RealBetis pic.twitter.com/wkDAfm2K3B

Η Μπέτις, η οποία μόλις 63 ώρες πριν είχε παίξει εκτός έδρας με την Βιτόρια Γκιμαράες για το Europa Conference League και ταλαιπωρήθηκε στο ταξίδι της επιστροφής της από την Πορτογαλία, έδειχνε «υπνωτισμένη», αλλά βρήκε τρόπο να αντιδράσει στο τελευταίο ημίωρο με εφαλτήριο τον Σεντρίκ Μπακαμπού.

Ο άλλοτε επιθετικός του Ολυμπιακού, ο οποίος την Πέμπτη (13/03) σκόραρε δις στην τεσσάρα επί της Γκιμαράες, με το που μπήκε κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή από τον Μάρκο Ντιμίτροβιτς, με τον Ίσκο να μειώνει από την άσπρη βούλα σε 2-1 (64’).

Ο Κογκολέζος, με κεφαλιά – ριμπάουντ σε σουτ του Μαρκ Μπάρτρα και απόκρουση του Ντιμίτροβιτς ισοφάρισε σε 2-2 (78’) και, τέσσερα λεπτά αργότερα, σε μια φάση όπου συνεργάστηκαν Μπακαμπού, Άντονι (ναι, είναι αυτός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!) και Ίσκο, ο Κούτσο Ερνάντες ολοκλήρωσε την ανατροπή με ωραίο βολέ.

Goal from Cucho Hernandez as Real Betis complete the comeback.pic.twitter.com/f7BsO4M8jn