Ευχάριστα νέα για τον Χάνσι Φλικ και τη Μπαρτσελόνα, καθώς ο Αντρέας Κρίστενσεν επέστρεψε στις προπονήσεις μετά από πέντε μήνες απουσίας.

Ο Αντρέας Κρίστενσεν επέστρεψε στις προπονήσεις της Μπαρτσελόνα, έπειτα από πέντε μήνες απουσίας λόγω προβλήματος στον αχίλλειο. Ο Δανός αμυντικός είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση.

Να θυμίσουμε πως ο 28χρονος είχε τραυματιστεί σε μια προπόνηση των Μπλαουγκράνα. Ο Δανός αμυντικός είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό στον αχίλλειο, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και τώρα, αφού ανάρρωσε πλήρως, είναι έτοιμος να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους.

🚨 TEAM NEWS | Andreas Christensen has been declared fit! ✅ Welcome back, Andreas! pic.twitter.com/ahYQvrgSz7