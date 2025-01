Στη Ρεάλ Μαδρίτης έχουν έντονα παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα κόντρα στη Βαλένθια και στέκονται ιδιαίτερα στο γκολ του Κιλιάν Μπαπέ που ακυρώθηκε για οριακό οφσάιντ.

Δια πυρός και σιδήρου πέρασε η Ρεάλ Μαδρίτης από το «Μεστάγια» στην εξ αναβολής αναμέτρηση απέναντι στη Βαλένθια, σε έναν αγώνα που για 80 λεπτά όλα έδειχναν να πηγαίνουν στραβά για τους Μερένγκες.

Η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι έμεινε πίσω στο σκορ από το ημίχρονο, έχασε πέναλτι με τον Μπέλινγκχαμ, είδε γκολ του Μπαπέ να ακυρώνεται για οριακό οφσάιντ και στο 79΄τον Βινίσιους να αποβάλλεται για σπρωξιά στον τερματοφύλακα, Ντιμιτριέφσκι.

Στο τέλος ωστόσο «ξόρκισε» την κακοδαιμονία και έφυγε με τρίποντο ανατροπής, αλλά - όπως φαίνεται - και με έντονα παράπονα για τη διαιτησία που αντιμετώπισε. Στη Ρεάλ άλλωστε στέκονται ιδιαίτερα στο ακυρωθέν γκολ του Μπαπέ στο 60΄, ο οποίος βρήκε δίχτυα για το 1-1 αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ μετά από έλεγχο στο VAR.

Το επίσημο κανάλι της Βασίλισσας ωστόσο μέσα από βίντεο υποστηρίζει πως το καρέ που επιλέχθηκε για να ελεγχθεί η φάση είναι λανθασμένο, καθώς η μπάλα έχει φύγει από το πόδι του Μπέλινγκχαμ όταν κάνει την κάθετη πάσα. Κάπως έτσι ο Γάλλος εμφανίζεται εκτεθειμένος, ενώ σε διαφορετική λήψη που ο Άγγλος απελευθερώνει εκείνη τη στιγμή τη μπάλα ο Μπαπέ φαίνεται να καλύπτεται από τον αμυντικό της Βαλένθια, Φουλκιέ.

Τα παράπονα της Ρεάλ ακολουθούν τα αντίστοιχα της Μπαρτσελόνα, η οποία είχε διαμαρτυρηθεί σε παρόμοια φάση για το ακυρωθέν γκολ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι απέναντι στην Σοσιεδάδ πίσω στον Νοέμβριο, παρά τις διασφαλίσεις της ισπανικής ΚΕΔ πως η απόφαση ήταν η σωστή.

🚨 BREAKING: Real Madrid are SURE Kylian Mbappé’s goal was onside.



VAR chose a frame after the ball had already left Bellingham’s foot for the pass. [RMTV] pic.twitter.com/DYNjwFXe1t