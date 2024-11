Έντονα παράπονα από τη διαιτησίατης αναμέτρησης με τη Σοσιεδάδ λόγω του ακυρωθέν γκολ του Λεβαντόφσκι έχουν οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα, με τον Χάνσι Φλικ να κάνει λόγο για πεντακάθαρο γκολ.

Η Μπαρτσελόνα ηττήθηκε στο «Ανοέτα» από τη Σοσιεδάδ, σε ένα από τα χειρότερα της φετινά ματς. Οι «μπλαουγκράνα» δεν ήταν σε καλή βραδιά, με την απουσία του Λαμίν Γιαμάλ να κάνει τη δική της διαφορά.

Στο στρατόπεδο της Μπαρτσελόνα ωστόσο έχουν έντονα παράπονα από τη διαιτησία του αγώνα, λόγω του ακυρωθέν γκολ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Σύμφωνα με τους ανθρώπους του VAR, το πόδι του Πολωνού φορ ήταν ελάχιστα πιο μπροστά από εκείνο του αμυντικού της Σοσιεδάδ. Βέβαια, στα πλάνα που έδωσε η ισπανική τηλεόραση, με το γυμνό μάτι δεν φαίνεται κάτι τέτοιο και σύμφωνα με τον Χάνσι Φλικ, το γκολ του Λεβαντόφσκι ήταν καθαρό και έπρεπε να μετρήσει.

