Δίπλα στις δίδυμες συζύγους τους, Δάφνη και Μέλανι Κανιθάρες, πέρασαν τα φετινά Χριστούγεννα οι Ντάνι Καρβαχάλ και Χοσέλου.

Καρβαχάλ και Χοσέλου μπορεί να μην αγωνίζονται πλέον στην ίδια ομάδα, αλλά είναι... οικογένεια! Καθώς οι δύο Ισπανοί ποδοσφαιριστές έχουν παντρευτεί τις δίδυμες αδερφές Δάφνη και Μέλανι Κανιθάρε, κάνοντάς τους μπατζανάκηδες.

Η Μέλανι και η Δάφνη Κανιθάρες, με καταγωγή από τη Μαγιόρκα και ολλανδικό αίμα να κυλά στις φλέβες τους, είναι οι γυναίκες των δύο Ισπανών σταρ. Η Μέλανι ζει τον έρωτά της με τον Χοσέλου από το 2016, ενώ η Δάφνη και ο Καρβαχάλ ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου πριν από δύο χρόνια.

Τα ζευγάρια πέρασαν...οικογενειακά την ημέρα των Χριστουγέννων και ανέβασαν στα social media μια όμορφη φωτογραφία μπροστά από ένα λαμπερό χριστουγεννιάτικο δέντρο!

Dani Carvajal and Joselu celebrate Christmas together as they are married to twin sisters. 🥰🎄 pic.twitter.com/s4TtIc8sOS