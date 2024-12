Αδιανόητα πράγματα τη φετινή σεζόν από την Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία έχει σκοράρει πάνω από μία ντουζίνα γκολ και έχει κερδίσει σχεδόν το 1/3 των βαθμών της σε Ισπανία και τους μισούς στην Ευρώπη μετά το 90'!

Οι φίλοι της Ατλέτικο Μαδρίτης έχουν συνηθίσει να ζουν με την αγωνία στην εποχή του Τσόλο Σιμεόνε, όπως ορίζει το εκρηκτικό ταμπεραμέντο του Αργεντινού τεχνικού. Άλλοτε προσευχόμενοι για να μη λυγίσει η ομάδα τους, άλλοτε πιστεύοντας μέχρι τέλους στην ανατροπή, οι φίλοι των Κολτσονέρος έχουν βιώσει τα κοντράστ συναισθημάτων από την καλή κι απ' την ανάποδη. Αυτό που συμβαίνει ως τώρα τη φετινή σεζόν, όμως, αφορά μόνο την... καλή όψη του νομίσματος και ξεπερνά τη φαντασία ακόμα και του πιο αισιόδοξου οπαδού της!

Οι Ροχιμπλάνκος φιγουράρουν στην κορυφή της La Liga, βρίσκονται σε τροχιά απευθείας πρόκρισης στους «16» του Champions League, συνεχίζουν και στο Copa Del Rey. Και ένα μεγάλο μερίδιο της προόδου τους ως τώρα, έχει σημειωθεί με γκολ στο 90' ή τις καθυστερήσεις!

Το «χρυσό» γκολ του Σόρλοθ στο 90+6' που έδωσε το τεράστιο διπλό τίτλου κόντρα στην Μπαρτσελόνα, το πρώτο στην έδρα των Καταλανών μετά από 18 χρόνια ήταν το αποκορύφωμα ως τώρα για τους Μαδριλένους που το ζουν στα... άκρα και βγαίνουν διαρκώς κερδισμένοι, έχοντας σημειώσει από την αρχή της σεζόν ούτε 3, ούτε 5 αλλά 13 γκολ στα... χασομέρια!

Συγκεκριμένα κι αν το δούμε ανά διοργάνωση, η Ατλέτικο έχει βρει εννέα τέρματα από το 90' και μετά στο πρωτάθλημα, από τα οποία έχει συγκεντρώσει τους 13 από τους 41 βαθμούς της δηλαδή σχεδόν το ένα τρίτο της συγκομιδής τους! Ανάμεσα σε αυτούς τους βαθμούς το διπλό επί της Μπαρτσελόνα, το γκολ της σπουδαίας ανατροπής από 1-3 σε 4-3 κόντρα στη Σεβίλλη αλλά και η ισοπαλία στο εντός έδρας ντέρμπι κόντρα στη Ρεάλ!

Ανάλογη εικόνα και στην Ευρώπη, όπου εκεί έχει καταφέρει ως τώρα να κερδίσει τους μισούς (6) από τους συνολικούς βαθμούς της (12) στο 90'+, χάρη στα γκολ με Λειψία (2-1) και Παρί Σεν Ζερμέν (1-2).

Τα «χτυπήματα» της Ατλέτικο στην εκπνοή δεν σταματούν εκεί, αφού και στο Κόπα Ντελ Ρέι σφράγισε την πρόκριση επί της Κασερένιο με γκολ στο 90+2', προσθέτοντας και το... κερασάκι στην τούρτα στο 90+6'!

Με τέτοιες επιδόσεις, η πρωτοπόρος της La Liga θέλησε να υπερτονίσει την αξία του «να μην σταματάς ποτέ να πιστεύεις» και ανέβασε βίντεο στα social media με τα 13 αυτά τέρματα!

94' Koke vs Girona

92' Correa vs Athletic

94' Julián vs Valencia

90' Josema vs Leipzig

90' Julián vs Celta

95' Correa vs Real Madrid

99' Sørloth vs Leganés

93' Correa vs PSG

92' Sørloth vs Valladolid

92' De Paul vs Cacereño

96' Julián vs Cacereño

94' Grizi vs Sevilla

96' Sørloth… pic.twitter.com/LZdTpl4Ua6