Η συγκινητική αποθέωση του Χεσούς Νάβας στο «Μπερναμπέου» τον άφησε άφωνο στο τελευταίο του ματς!

Ο Χεσούς Νάβας δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του όταν τιμήθηκε στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», μετά την τελευταία του εμφάνιση που ήταν απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο 39χρονος Ισπανός εξτρέμ, που έπαιξε για τελευταία φορά στο θρυλικό γήπεδο πριν κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, εντυπωσιάστηκε από τους φιλάθλους της Βασίλισσας και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω ξαναδεί τίποτα τέτοιο σε γήπεδο αντιπάλου».

