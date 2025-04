Η Μπέτις (5-1 την υποβιβασθείσα πλέον Βαγιαδολίδ) κάνει όνειρα για Champions League, η Ατλέτικο Μαδρίτης (3-0 την Ράγιο Βαγιεκάνο) θέλει τελική ευθεία με σερί νικών, η Οσασούνα «βλέπει» Ευρώπη (1-0 την Σεβίλλη), παραμένουν χαμηλά Λεγανές και Τζιρόνα μετά το μεταξύ τους 1-1.

Η Μπέτις εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την ήττα της Βιγιαρεάλ στο Βίγκο από την Θέλτα (3-0) και, χάρη στο εντός έδρας 5-1 επί της ουραγού Βαγιαδολίδ που πλέον υποβιβάστηκε και μαθηματικά, ανέβηκε στην πέμπτη θέση της La Liga που οδηγεί στο Champions League, στο +2 από το Κίτρινο Υποβρύχιο, με ματς περισσότερο.

Στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν», η ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι ήταν ανώτερη από την αρχή και, παρότι κατάφερε να προηγηθεί νωρίς με τον κοντινό πλασέ του 19χρονου Χεσούς Ροντρίγκεθ (17’), δεν μπόρεσε να κλειδώσει το ματς με δεύτερο γκολ.

Οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι έπαιζαν το τελευταίο τους χαρτί για να αναβάλλουν τον μαθηματικό υποβιβασμό, ρίσκαραν, βγήκαν στην επίθεση και κατάφεραν να ισοφαρίσουν με το πρώτο γκολ του 20χρονου Τσούκι (41’) ως επαγγελματία, ύστερα από λάθος του τερματοφύλακα Αδριάν.

Le jeune Chuki remet les deux équipes à égalité, compliquant sérieusement la tâche du Real Betis ! C’est son premier but en Primera. #RealBetisRealValladolid pic.twitter.com/CBauJ3hJg5

Η ικανοποίηση της ομάδας του Άλβαρο Ρούμπιο κράτησε για λίγα αγωνιστικά λεπτά, αφού οι γηπεδούχοι ανέβασαν στροφές στο δεύτερο ημίχρονο και πέτυχαν δύο γκολ μέσα σε δύο λεπτά (64’ και 66’), πρώτα με εξαιρετική κεφαλιά – ψαράκι του Κούτσο Ερνάντες και, στη συνέχεια, με τον Ίσκο να ολοκληρώνει ιδανικά μια ομαδική προσπάθεια.

Το ματς είχε κριθεί, η Βαγιαδολίδ είχε αποδεχθεί την μοίρα της και η Μπέτις συνέχισε να επιτίθεται, χωρίς άγχος πλέον, φτάνοντας σε ακόμα δύο τέρματα με δυνατό διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή του Ρομέν Περό (84’) και χορευτική ντρίμπλα και ωραίο πλασέ του Άμπντε (90’).

Μετά την καταδικαστική ήττα στα Κανάρια Νησιά από την Λας Πάλμας, η οποία ουσιαστικά την άφησε εκτός από την μάχη τίτλου, η Ατλέτικο Μαδρίτης επέστρεψε στις νίκες με εμφατικό τρόπο στο «Μετροπολιτάνο» κόντρα στην συμπολίτισσα Ράγιο Βαγιεκάνο (3-0).

Οι Ροχιμπλάνκος, οι οποίοι βρίσκονται στο -10 από την Μπαρτσελόνα και στο -6 από την Ρεάλ, πέντε αγωνιστικές πριν από το τέλος, κατάφεραν να επιτεθούν στην πρώτη τους προσπάθεια, με κεφαλιά του Αλεξάντερ Σόρλοθ ύστερα από σέντρα του Τζουλιάνο Σιμεόνε (3’).

Το γρήγορο γκολ του Νορβηγού καθόρισε την συνέχεια, η οποία είχε και δεύτερο γκολ με κεφαλιά για την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε, αυτή την φορά με τον Κόνορ Γκάλαχερ, ύστερα από σέντρα του Ροντρίγκο ντε Πολ (45’).

GOAL | Atlético Madrid 2-0 Rayo Vallecano | Gallagher GALLAGHER DOUBLES THE LEAD FOR ATLETICO MADRID! pic.twitter.com/jYff3n5vy9

Ενδιάμεσα η Ράγιο, η οποία παλεύει μήπως προλάβει μια ευρωπαϊκή θέση, δημιούργησε και αυτή τις προϋποθέσεις για γκολ, αλλά ο Γιάν Όμπλακ… κατέβασε ρολά, με την Ατλέτικο να φτάνει σε τρίτο γκολ με τον συνήθη ύποπτο Χουλιάν Άλβαρες να πλασάρει εύστοχα ύστερα από ασίστ του Αντουάν Γκριεζμάν μετά από αντεπίθεση (77’).

I really hope Liverpool throw 100M for Julian Alvarez this summer pic.twitter.com/wBVVIi4Be3