Η Relevo αποκάλυψε ότι ο Καρίμ Μπενζεμά είναι έτοιμος να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και να αναλάβει έναν νέο ρόλο στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η τεράστια καριέρα του Καρίμ Μπενζεμά φαίνεται να είναι στη δύση της, καθώς ο δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών για τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι έτοιμος να αποσυρθεί από τα γήπεδα, όπως έκανε γνωστό η Relevo.

Οι Ισπανοί αναφέρουν ότι ο 36χρονος στράικερ έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από την Αλ Ιτιχάντ τον προσεχή Μάιο, έχοντας ήδη συμφωνήσει με τους Μαδριλένους ώστε να αναλάβει πόστο στην ομάδα. Ο Μπενζεμά, θέλει να γίνει ο πρεσβευτής της Βασίλισσας στον αραβικό κόσμο, καθώς έχει ήδη γνωρίσει το πρωτάθλημα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο ίδιος δεσμεύεται μεν με συμβόλαιο από την Αλ Ιτιχάντ μέχρι το 2026, ωστόσο θέλει να βάλει τέλος στη συνεργασία ταυτή μόλις ολοκληρωθεί η σεζόν προκειμένου να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα με την οποία μεγαλούργησε και κατέκτησε πέντε Champions League.

Η Relevo επίσης αποκαλύπτει ότι πίσω από αυτήν την απόφαση βρίσκεται μία δυσαρέσκεια του Γάλλου επιθετικού, ο οποίος νιώθει ότι έχει... ρουτινιάσει και θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό στον χώρο του ποδοσφαίρου. Η απόφασή του δεν έχει επισημοποιηθεί, αλλά φαίνεται πως ήδη σκέφτεται την επόμενη μέρα και το μέλλον μετά τη «σύνταξη».

