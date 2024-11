Αντσελότι: «Ο Μπαπέ δεν είναι το μόνο πρόβλημα, όλοι πρέπει να βελτιωθούμε»

Ο Κάρλο Αντσελότι υποστήριξε τον Κιλιάν Μπαπέ σε δηλώσεις του στο πλαίσιο του αγώνα της Ρεάλ με την Χετάφε (1/12, 17:15), λέγοντας πως το πρόβλημα της Βασίλισσας δεν είναι μόνο ατομικό αλλά χρειάζεται ομαδική βελτίωση.

Υποστηρικτικός προς τον Κιλιάν Μπαπέ ήταν ο Κάρλο Αντσελότι, σε δηλώσεις που παραχώρησε πριν το παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με την Χετάφε (1/12, 17:15) για την 15η αγωνιστική της La Liga. Κάτι απολύτως φυσιολογικό, καθώς ο 25χρονος επιθετικός δέχεται έντονη κριτική, όχι μόνο για το χαμένο πέναλτι στην ήττα με 2-0 από τη Λίβερπουλ μεσοβδόμαδα, αλλά γενικότερα για τις «μέτριες» εμφανίσεις που πραγματοποιεί.

Ο «Καρλέτο» εξήγησε πως η προβληματική εικόνα της Βασίλισσας στο ξεκίνημα της τρέχουσας σεζόν δεν οφείλεται μονάχα στον Γάλλο σούπερ σταρ, ο οποίος σύμφωνα με τα λόγια του Ιταλού προσαρμόζεται και έχει ήδη σκοράρει 8 γκολ, μοιράζοντας και ασίστ.

⚪️🇫🇷 Ancelotti: “Kylian Mbappé is not the only problem, it's not an individual problem”.



“He's new and he's adapting, he has scored 8 goals and gave assists”.



“We should all improve at our best, not only Kylian”. pic.twitter.com/2kqysSUWUi