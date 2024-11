Ακόμα ένας τραυματισμός για τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Εντουάρντο Καμαβινγκά να τίθεται εκτός δράσης για τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

Ασταμάτητα τα προβλήματα για τον Κάρλο Αντσελότι. Πέρα από τη βαθμολογική ζημιά που υπέστη στο «Άνφιλντ» μετά την ήττα από τη Λίβερπουλ, η Ρεάλ Μαδρίτης «έχασε» και τον Εντουάρντο Καμαβινγκά.

Ο Γάλλος μέσος ο οποίος ήταν ο κορυφαίος της Βασίλισσας στο πρώτο μέρος, αποχώρησε με ενοχλήσεις στον δικέφαλο στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης με τη Λίβερπουλ και σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 2-3 εβδομάδες.

Όπως υποστηρίζει ο Ισπανός δημοσιογράφος Χοσέ Λουίς Σάντσεθ, ο Καμαβινγκά γλίτωσε τα χειρότερα ωστόσο η ζημιά που υπέστη είναι αρκετή για να τον θέσουν νοκ άουτ μέχρι και τα μέσα του Δεκέμβρη, κάτι που ισχύει και για τον Βινίσιους.

