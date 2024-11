Ο Λιονέλ Μέσι επαίνεσε την Μπαρτσελόνα για τη φοβερή σεζόν που πραγματοποιεί υπό τον Χάνσι Φλικ, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε τηλεοπτικό δίκτυο για τα 125 χρόνια ίδρυσης του συλλόγου.

Το ξεκίνημα της φετινής σεζόν για την Μπαρτσελόνα είναι κάτι παραπάνω από θετικό με την ομάδα του Χάνσι Φλικ να πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις, κάτι που αποτυπώνεται και τη βαθμολογία της La Liga.

Ο θρύλος της και νυν παίκτης της Ίντερ Μαϊάμι, Λιονέλ Μέσι, αποθέωσε την πρώην του ομάδα σε συνέντευξη που παραχώρησε για τη συμπλήρωση 125 χρόνων από την ίδρυση της Μπαρτσελόνα (την επόμενη Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου).

Ο Μέσι επαίνεσε το ποδόσφαιρο της φετινής εκδοχής των Μπλαουγκράνα, κάτι που όπως παραδέχθηκε δεν του κάνει... εντύπωση.

«Είναι θεαματικό, αλλά δεν με εκπλήσσει, γιατί δεν πρόκειται για κάτι καινούριο. Συμβαίνει σε όλη μου τη ζωή ή τουλάχιστον από όταν έφτασα στη Βαρκελώνη όταν ήμουν 13 ετών.

Νομίζω ότι είναι υπέροχο που τα παιδιά έχουν ευκαιρίες. Όταν τους δίνονται ευκαιρίες και εμπιστοσύνη, ανταποκρίνονται έτσι επειδή γνωρίζουν τον σύλλογο καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο και έχουν συνηθίσει να παίζουν. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν, όπως γινόταν και σε άλλες εποχές», υπογράμμισε ο Λιονέλ Μέσι.

🇦🇷🗣️ Lionel Messi: "Barcelona's performances under Flick does not suprise me, because it's something that happens all the time ever since I've been at this club." pic.twitter.com/EK5EkRUOm7

Ο Αργεντίνος δεν παρέλειψε να αναφέρει και ένα ενδεχόμενο επιστροφής στη Βαρκελώνη:

«Έχω περάσει όλη μου τη ζωή εκεί, τα παιδιά μου γεννήθηκαν εκεί. Νιώθω ότι ανήκω στην Μπαρτσελόνα. Η οικογένειά μου και εγώ πάντα σκεφτόμαστε το ενδεχόμενο να επιστρέψουμε και να ζήσουμε εκεί μία μέρα».

🔵🔴 Messi: “My kids were born here. I’ve spent my whole life living there. I feel I belong to Barcelona”.



“My family and I always think about the possibility of returning to live there one day”.



“My children, my wife and I miss our life there a lot. We miss our friends”. pic.twitter.com/EgMPEfIQ78