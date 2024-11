Χωρίς τον Λαμίν Γιαμάλ θα χρειαστεί να υπολογίσει ο Χάνσι Φλικ ενόψει της αναμέτρησης της Μπαρτσελόνα με τη Θέλτα το Σάββατο (23/11), καθώς ο Ισπανός δεν έχει αναρρώσει ακόμη από τον τραυματισμό του.

Η La Liga επιστρέφει μετά τη διακοπή των πρωταθλημάτων και η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται για την αναμέτρηση στην έδρα της Θέλτα το Σάββατο (23/11, 22:00).

Οι Μπλαουγκράνα, μετά την ήττα από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ την προηγούμενη αγωνιστική (10/11, 1-0) θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες και θα χρειαστεί να το κάνουν χωρίς τον Λαμίν Γιαμάλ.

Ο 17χρονος εξτρέμ είχε τραυματιστεί στον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα στις αρχές του μήνα, απουσίασε από το ματς στη χώρα των Βάσκων και αναμένεται να μείνει εκτός και με τη Θέλτα.

❗️Lamine Yamal will not play against Celta. The club wants to take maximum caution. He is expected to return for the Champions League match against Brest.



