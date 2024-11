Η Μπαρτσελόνα θα πορευθεί χωρίς τον Λαμίν Γιαμάλ το επόμενο διάστημα καθώς ο 17χρονος εξτρέμ υπέστη διάστρεμμα και θα μείνει εκτός δράσης για δύο με τρεις εβδομάδες.

Νοκ-άουτ για τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες τέθηκε ο Λαμίν Γιαμάλ όπως ανακοίνωσε επίσημα η Μπαρτσελόνα.

Ο 17χρονος σταρ των Μπλαουγκράνα απουσίασε από το ματς κόντρα στη Σοσιεδάδ μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι του Champions League με τον Ερυθρό Αστέρα, με τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε να δείχνουν ότι έχει υποστεί διάστρεμμα πρώτου βαθμού.

Το γεγονός αυτό σημαίνει αφενός πως δεν θα αγωνιστεί στα παιχνίδια της εθνικής Ισπανίας, η οποία ανακοίνωσε πως ο αντικαταστάτης του θα είναι ο Μπράιαν Χιλ της Τζιρόνα, αλλά και αφετέρου ότι θα χάσει σίγουρα τα προσεχή ματς των Καταλανών με Θέλτα (εκτός) και Μπρεστ (εντός), κάνοντας αγώνα δρόμου για το παιχνίδι με τη Λας Πάλμας στις 30 Νοεμβρίου.

🚨 LATEST NEWS 🚨



▶ Tests this morning confirmed that first team player Lamine Yamal has a grade 1 high right ankle sprain. He is expected to be out for two to three weeks.



▶ Robert Lewandowski has suffered a lower back injury. He will be out of action for approximately 10… pic.twitter.com/n43ITQWoaT