Η ζωή του Βινίσιους Τζούνιορ γίνεται ντοκιμαντέρ στο Netflix, με τη νέα παραγωγή της δημοφιλούς πλατφόρφμας γύρω από τον Βραζιλιάνο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης να αναμένεται εντός 2025.

Μετά τις επιτυχίες των αντίστοιχων κυκλοφοριών με κεντρικά πρόσωπα τον Ντέιβιντ Μπέκαμ (Beckham) και τον Μάικλ Τζόρνταν (The Last Dance), η δημοφιλής πλατφόρμα και εταιρεία παραγωγής ετοιμάζει ένα show αφιερωμένο στη ζωή και την καριέρα του 24χρονου Βραζιλιάνου σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης που θα φωτίζει αθέατες στιγμές από το παρασκήνιο της ανέλιξής του στην ποδοσφαιρική ελίτ.

Το ντοκιμαντέρ πρόκειται να κυκλοφορήσει στις οθόνες μέσα στο 2025 χωρίς όμως ακόμη να υπάρχει ακριβής ημερομηνία κι εκτός των άλλων θα ασχοληθεί και με τον αγώνα του Βίνι Τζούνιορ για την καταπολέμηση του ρατσισμού, αλλά και τα ανάλογα περιστατικά που έχει υποστεί κατά καιρούς εντός γηπέδων.

Πρόκειται για μια από τις σπάνιες περιπτώσεις που ένας εν ενεργεία ποδοσφαιριστής και μάλιστα του νεαρού της ηλικίας του Βίνι «γίνεται» ντοκιμαντέρ.

