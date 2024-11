Αισιοδοξία επικρατεί στο «στρατόπεδο» της Ρεάλ Μαδρίτης σχετικά με την επιστροφή του Ροντρίγκο στη δράση, καθώς ο Βραζιλιάνος αναμένεται να γυρίσει γρηγορότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Η Ρεάλ Μαδρίτης «έχασε» τον Ροντρίγκο στο ματς απέναντι στην Οσασούνα στις 9 Νοεμβρίου, όταν ο Βραζιλιάνος υπέστη μυϊκό τραυματισμό που έκτοτε τον έχει κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης.

Μπορεί οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για ένα διάστημα απουσίας μεταξύ 5 με 6 εβδομάδων, ωστόσο η περίπτωσή του θα επανεξεταστεί. Κι αυτό, διότι ο Ροντρίγκο προπονήθηκε με μπάλα την Δευτέρα (18/11) δοκιμάζοντας την φυσική του κατάσταση και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, αισθάνεται καλά.

Καθώς η ανάρρωση πηγαίνει καλά, δεν αποκλείεται να επιστρέψει στη δράση νωρίτερα από το αναμενόμενο, με τα ευχάριστα νέα να προκαλούν χαμόγελο στον Κάρλο Αντσελότι, δεδομένων των πολλών απουσιών της Ρεάλ, εξαιτίας των τραυματισμών.

