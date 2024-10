Ο Ροντρίγκο θα μείνει στα... pits για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, καθώς ο Βραζιλιάνος υπέστη μυϊκό τραυματισμό στο ματς της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Ντόρτμουντ για το Champions League.

Η νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης με την επική ανατροπή απέναντι στην Ντόρτμουντ στο Champions League, δεν ήρθε χωρίς κόστος, καθώς ο Κάρλο Αντσελότι θα στερηθεί τις υπηρεσίες ενός πολύτιμου παίκτη του.

Όπως αναμενόταν, ο Ροντρίγκο, είναι αυτός που δεν θα καταφέρει να αγωνιστεί στα επόμενα παιχνίδια της Βασίλισσας, καθώς παρουσίασε πρόβλημα στον δεξιό δικέφαλο μηριαίο, πράγμα που θα τον κρατήσει εκτός για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν των Μαδριλένων, το διάστημα απουσίας του μπορεί να αγγίξει και τις 20 ημέρες, επομένως θα χάσει σίγουρα το Clasico με την Μπαρτσελόνα, αλλά και τα επόμενα ματς με με Βαλένθια, Μίλαν και Οσασούνα.

