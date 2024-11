Μπορεί ο Βόιτσεχ Σέζνι να μετράει... μηδέν λεπτά συμμετοχής με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, ωστόσο οι Μπλαουγκράνα θέλουν να ανανεώσουν το συμβόλαιό του για ακόμη ένα έτος.

Ο Βόιτσεχ Σέζνι φόρεσε ξανά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια τον περασμένο Οκτώβριο για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα, λίγο καιρό μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Ο Πολωνός γκολκίπερ, που υπέγραψε λίγες μέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Τερ Στέγκεν, δεν έχει πραγματοποιήσει ακόμη το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, καθώς ο Ινιάκι Πένια είναι αυτός που υπερασπίζεται την εστία των Μπλαουγκράνα.

Παρ' όλα αυτά, ο σύλλογος σκέφτεται να του προσφέρει νέο συμβόλαιο ενός έτους, καθώς το τρέχον λήγει τον ερχόμενο Ιούνιο. Όπως ανέφερε ο αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, Ντέκο, η παρουσία του έμπειρου τερματοφύλακα κάνει καλό στα αποδυτήρια της ομάδας και αυτό φαίνεται πως ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό τους ανθρώπους των Μπλαουγκράνα.

«Ο Σέζνι ήρθε με ένα πνεύμα αισιόδοξο και θετικό και αυτό είναι σημαντικό για τη δυναμική των αποδυτηρίων. Τον συμπαθούν πολύ οι συμπαίκτες του. Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που προσφέρει, η απόφαση για το εάν θα παίξει εξαρτάται πάντα από τον προπονητή , αλλά θεωρώ ότι η ανταγωνιστικότητα στην ομάδα είναι σημαντική. Αυτό που θέλουμε είναι ο Σέζνι και ο Πένια να ''παλεύουν'' για το ποιος θα παίξει και να σέβονται ο ένας τον άλλο», δήλωσε ο Ντέκο.

🚨🚨🌕| Barcelona are considering renewing Szczesny's contract for another season. @Luis_F_Rojo pic.twitter.com/zVbo6bzgm9