Χάνσι Φλικ: «Δεν είμαι ο προπονητής που υπογράφει τριετή συμβόλαια για να αισθάνομαι ασφαλής»

Ο Χάνσι Φλικ παραμένει προσηλωμένος στο πλάνο του, οδηγώντας την Μπαρτσελόνα σε μια εντυπωσιακή σεζόν, χωρίς να τον απασχολεί –προς το παρόν– το μέλλον του στον πάγκο.

Η εφετινή σεζόν κυλά ιδανικά για την Μπαρτσελόνα που ήδη έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση του ισπανικού Super Cup και παραμένει «ζωντανή» σε όλους τους υπόλοιπους στόχους της.

Στη La Liga, οι Μπλαουγκράνα βρίσκονται στην κορυφή, έχοντας τέσσερις βαθμούς διαφορά από τη δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο Κύπελλο, έχουν προκριθεί στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσουν –όπως πάντα με ιδιαίτερη σημασία– τη Ρεάλ. Όσο για το Champions League έχει πάρει προβάδισμα πρόκρισης με το 4-0 απέναντι στη Ντόρτμουντ στον πρώτο προημιτελικό.

Ο άνθρωπος στο τιμόνι της ομάδας, ο Χάνσι Φλικ, δέχτηκε πρόταση από τη διοίκηση για νέο πολυετές συμβόλαιο, ως επιβράβευση για τη φετινή του πορεία. Ωστόσο, ο ίδιος αρνήθηκε ευγενικά, προτιμώντας να παραμείνει απόλυτα συγκεντρωμένος στη σεζόν και στους στόχους που έχει μπροστά του η ομάδα.

Πιο συγκεκριμένα ο 60χρονος τεχνικός ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε την Παρασκευή ενόψει του αγώνα με τη Λεγανές (12/4, 22:00): «Δεν είμαι ο τύπος προπονητή που υπογράφει τριετή συμβόλαια συνεργασίας απλά και μόνο για να αισθάνομαι ασφαλής. Θέλω να δουλέψω για αυτό το σύλλογο, τον καλύτερο σύλλογο στον κόσμο, βήμα βήμα.Αυτή τη στιγμή, είναι μόνο για έναν χρόνο και βλέπουμε Εάν είναι όλοι χαρούμενοι, συνεχίζουμε μαζί. Αυτή τη στιγμή πάντως εστιάζω στο παρόν, έχουμε πολλή δουλειά»

Hansi Flick on his future at Barça:

“I’m really enjoying my time here. The staff, the players, everyone — they’re unbelievable. The atmosphere is fantastic, like a family. I love living in Barcelona, and I’m full of energy and ideas to keep improving this team.”



“But I’m NOT… pic.twitter.com/Ht3tFkxg0Y