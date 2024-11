Τα προβλήματα τραυματισμών δεν λένε να αφήσουν τον Άνσου Φάτι, ο οποίος αποκόμισε πρόβλημα στον μηρό κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Μπαρτσελόνα και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα.

Στο ιατρικό δελτίο της Μπαρτσελόνα μπαίνει για άλλη μια φορά το όνομα του Άνσου Φάτι, ο οποίος αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες.

Ο εξτρέμ των Μπλαουγκράνα, ο οποίος έχασε όλη την προετοιμασία της Μπάρτσα στις ΗΠΑ λόγω τραυματισμού, αποκόμισε πρόβλημα στον δεξιό μηρό κατά τη διάρκεια της προπόνησης όπως ανακοίνωσαν οι Καταλανοί κι έτσι δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Χάνσι Φλικ πιθανότατα για τα επόμενα πέντε ματς των πρωτοπόρων της La Liga.

Υπενθυμίζεται πως εκτός από τον Φάτι, τραυματίες είναι αυτή τη στιγμή και οι Γιαμάλ (2-3 βδομάδες εκτός), Φεράν Τόρες (επιστρέφει στις αρχές Δεκεμβρίου), όπερ σημαίνει ότι ο Γερμανός τεχνικός θα πρέπει να δοκιμάσει... αλχημείες για τις θέσεις των εξτρέμ μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.

