Ο Αλφόνσο Ντέιβις δεν δείχνει πρόθυμος να ανανεώσει το συμβόλαιο του με την Μπάγερν και οι Βαυαροί έχουν αποφασίσει να παραχωρήσουν τον Καναδό μπακ εντός της τρέχουσας μεταγραφικής περιόδου.

Εκτός Μονάχου φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του ο Αλφόνσο Ντέιβις. Η υπόθεση του Καναδού αριστερού μπακ ήταν ένα από τα ζητήματα που η Μπάγερν ήθελε να λύσει μέσα στο φετινό καλοκαίρι. Ο Ντέιβις δεν έχει ανανεώσει ακόμα το συμβόλαιο του το οποίο εκπνέει το καλοκαίρι του 2025 και με τη στάση του έχει δείξει στους Βαυαρούς ότι δεν είναι διατεθειμένος να συνεχίσει για πολλά ακόμα χρόνια στην Μπάγερν.

Σύμφωνα με την «AS» η Μπάγερν το πήρε απόφαση και θέλει να παραχωρήσει τον Ντέιβις εντός της τρέχουσας μεταγραφικής περιόδου. Οι Βαυαροί δεν θέλουν να χάσουν τον Καναδό ως ελεύθερο την επόμενη χρονιά και για αυτό είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν στην πώληση του μέσα στις επόμενες εβδομάδες προκειμένου να βάλουν στα ταμεία τους όσα περισσότερα χρήματα γίνεται.

Μια εξέλιξη που φυσικά «αναζωπυρώνει» τα σενάρια περί Ρεάλ Μαδρίτης. Η Βασίλισσα έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της για τον Καναδό εδώ και αρκετό καιρό και δεν αποκλείεται να χτυπήσει με επίσημη πρόταση μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

🚨💣 BREAKING: Bayern Munich have DECIDED to SELL Davies this summer. @diarioas pic.twitter.com/WcqaMNEU1e