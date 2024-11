Ο... χαμένος αδερφός του Βινίσιους βρέθηκε έξω από το «Μπερναμπέου» και ξεσήκωσε αρκετούς φίλους της Ρεάλ, τραβώντας την προσοχή.

Η ομοιότητα είναι... σκαλωτική! Ένας σωσίας του Βινίσιους Ζούνιορ αναστάτωσε τη Μαδρίτη. Ο συγκεκριμένος τύπος που δείχνει σαν χαμένος αδερφός του Βραζιλιάνου σταρ ντύθηκε με ρούχα της Ρεάλ και πήγε τη βόλτα του έξω από το «Σαντιάγο Μπερναμπέου», προκαλώντας έναν μικρό χαμό. Αρκετοί οπαδοί της Βασίλισσας που βρέθηκαν εκεί θέλησαν να φωτογραφηθούν μαζί του, ενώ μερικοί τού ζήτησαν να τους υπογράψει και αυτόγραφα! Ο ίδιος μάλιστα έδειξε να απολαμβάνει τη στιγμή δημοσιότητάς του και το... έζησε σαν να ήταν όντως ο Βινίσιους.

A Vinicius Jr. lookalike was spotted outside the Santiago Bernabéu, pretending to be the player himself 🤣 pic.twitter.com/iG7QZvIXTr