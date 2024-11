Η ψυχωμένη και ανώτερη Ρεάλ Σοσιεδάδ, με γκολ του Σεράλντο Μπέκερ, νίκησε δίκαια την Μπαρτσελόνα (1-0), η οποία πλήρωσε την απουσία του Λαμίν Γιαμάλ και το ακυρωθέν γκολ στον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

«Νo Yamal, no party» για την Μπαρτσελόνα! Ο θαυματουργός 17χρονος έμεινε εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων, η Ρεάλ Σοσιεδάδ ήταν ανώτερη και πιο αποφασισμένη, η Μπάρτσα αναποτελεσματική και δικαίως γνώρισε την δεύτερη της ήττα στο πρωτάθλημα (1-0) και τρίτη συνολικά στην σεζόν, ούσα πάντα πρώτη και στο +6 από την Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά με ματς περισσότερο.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο ματς και είχαν τον απόλυτο έλεγχο στα πρώτα λεπτά. Κατάφεραν, μάλιστα, να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα μόλις στο 13’, αλλά το γκολ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ακυρώθηκε ορθά μέσω VAR για οφσάιντ… χιλιοστών.

