Ο Κάρλο Αντσελότι πιστεύει ότι «βρήκε τη λύση» όσον αφορά την αμυντική λειτουργία της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς τα προβλήματα στα μετόπισθεν της ομάδας φέρνουν και αρνητικά αποτελέσματα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει βρει ακόμη τα πατήματά της στη φετινή σεζόν και οι τελευταίες της εμφανίσεις δείχνουν ξεκάθαρα πως η ομάδα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, κυρίως όσον αφορά την άμυνά της.

Η νέα ήττα από τη Μίλαν στο Champions League (5/11, 1-3) μεγάλωσε κι άλλο τη μουρμούρα στο σύλλογο, ενώ ο ίδιος ο Κάρλο Αντσελότι στις δηλώσεις του μετά το ματς παραδέχθηκε πως «η Ρεάλ είναι ανίκανη να παίξει καλά αυτή τη στιγμή».

Ενόψει της αναμέτρησης με την Οσασούνα για τη La Liga (9/11, 15:00), ο Ιταλός τεχνικός υποστήριξε πως έχει βρει τι πρέπει να κάνει για την εικόνα που παρουσιάζει η Ρεάλ το τελευταίο διάστημα και ελπίζει ότι τα θετικά αποτελέσματα θα έρθουν για τη Βασίλισσα.

«Περνάμε όλοι δύσκολες στιγμές. Αλλά πιστεύω ότι βρήκαμε τη λύση. Πρέπει να την εφαρμόσουμε στην πράξη, να παίξουμε διαφορετικά. Το θέμα είναι η θυσία, η συγκέντρωση και η ομαδική δουλειά. Πρέπει να είμαστε μία δεμένοι και αυτό απαιτεί θυσίες και συγκέντρωση. Αν παίζεις ως ομάδα, αμύνεσαι ως ομάδα και αυτό ήταν κάτι που κάναμε εξαιρετικά την περασμένη σεζόν. Πρέπει να δούμε εάν αύριο θα ανταποκριθούμε με τον σωστό τρόπο. Φυσικά, θα παλέψουμε για όλους τους τίτλους. Θα μειώσουμε τη διαφορά στη La Liga και θα επιστρέψουμε στο Champions League», δήλωσε ο Αντσελότι στη συνέντευξη Τύπου.

