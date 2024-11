Mundo Deportivo: «Ο Μπαπέ είναι δυσαρεστημένος από τον τρόπο που τον αξιοποιεί ο Αντσελότι»

Σύμφωνα με την «Mundo Deportivo», ο Κιλιάν Μπαπέ δεν είναι ευχαριστημένος από τον τρόπο με τον οποίο ο Αντσελότι τον αξιοποιεί στη Ρεάλ και... αναπολεί το ρόλο που είχε όσο αγωνιζόταν στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Κιλιάν Μπαπέ, δεν διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του, μιάς και η κριτική που του ασκείται από τον κόσμο της Ρεάλ Μαδρίτης είναι δριμεία. Ο Γάλλος σούπερ σταρ δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί ακόμα. Αυτό σε συνδυασμό με τις δύο διαδοχικές ήττες της Βασίλισσας στο «Μπερναμπέου» από Μπαρτσελόνα και Μίλαν, έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων με τον 25χρονο να βρίσκεται στο επίκεντρό της.

Παρά το ότι έχει σημειώσει οκτώ γκολ σε δεκαπέντε επίσημους αγώνες της Ρεάλ, τα τρία από αυτά προήλθαν από πέναλτι. Σε πολλά κρίσιμα ματς έχει μείνει άσφαιρος, γεγονός που εγείρει ερωτήσεις για το τί φταίει στον στράικερ των Μαδριλένων.

Σύμφωνα με τη «Mundo Deportivo», ο ίδιος έχει εκφράσει σε κοντινά του πρόσωπα τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο παιχνιδιού που έχει επιλέξει ο Κάρλο Αντσελότι και για το πώς τον χρησιμοποιεί ο Ιταλός τεχνικός. Ο Μπαπέ δεν είναι ικανοποιημένος από τον ρόλο που έχει αναλάβει στους Μερένγκες, ο οποίος διαφέρει πολύ σε σχέση με εκείνον που είχε υιοθετήσει στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Σύμφωνα με τους Ισπανούς, ο Γάλλος επιθετικός αισθάνεται πίεση που επηρεάζει την απόδοσή του, καθώς στην προηγούμενη ομάδα του είχε συνηθίσει να βρίσκεται στο κέντρο της επίθεσης και το πλάνο του εκάστοτε προπονητή να χτίζεται με βάση εκείνον. Αυτός ο προβληματισμός φαίνεται και στον αγωνιστικό χώρο, καθώς ο 25χρονος δεν έχει ακόμα βρει τα πατήματά του και δεν έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με τον τρόπο που ο ίδιος πίστευε.

