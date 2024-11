Στα «πιτς» θα μπει για τον επόμενο μήνα ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης, Ορελιέν Τσουαμενί.

Σοβαρό πρόβλημα προέκυψε για τον Κάρλο Αντσελότι στο παιχνίδι απέναντι στη Μίλαν. Πέρα από την ήττα ο Ιταλός τεχνικός καλείται να διαχειριστεί και το πρόβλημα που αποκόμισε ο Ορελιέν Τσουαμενί απέναντι στους «ροσονέρι».

Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα και την «COPE» ο Γάλλος μέσος τραυματίστηκε στον αστράγαλο του αριστερού του ποδιού και θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον έναν μήνα. Ο Τσουαμενί φέρεται να έχει υποστεί διάστρεμμα δευτέρου βαθμού και θα χάσει επίσης και τα παιχνίδια με τη Γαλλία για τους ομίλους του Nations League.

Ο Γάλλος διεθνής μέσος αναμένεται να απουσιάσει σε τέσσερις αναμετρήσεις πρωταθλήματος, απέναντι σε Οσασούνα, Λεγκανές, Χετάφε και Μπιλμπάο ενώ θα χάσει και το πολύ μεγάλο παιχνίδι με τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

🚨🇫🇷 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Aurélien Tchouameni (24) has sprained his left ankle. He will be out for approximately 1 month, reports @AranchaMOBILE. 🏥❌ pic.twitter.com/BJljsrqqWy