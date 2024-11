Συγκινητικοί οι φίλαθλοι της Ατλέτικο: Συγκέντρωσαν 33 τόνους τροφίμων για τους κατοίκους της Βαλένθια (vid)

Ο κόσμος της Ατλέτικο Μαδρίτης συνέλεξε 33 τόνους σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, για όσους επλήγησαν από τις φονικές πλημμύρες της Βαλένθια.

Στην εθνική τραγωδία που ζει η Ισπανία, μετά τις πλημμύρες που βύθισαν στη λάσπη ολόκληρη τη Βαλένθια αφήνοντας πίσω εκατοντάδες θύματα, η ανάγκη για τον εθελοντισμό έχει βρεθεί σε πρώτο πλάνο.

Μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη δωρεά που έκανε για την αποκατάσταση των καταστροφών, και η Ατλέτικο θέλησε να συνδράμει στις υπεράνθρωπες προσπάθειες που γίνονται, προτρέποντας τον κόσμο της να προσφέρει στους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν.

Η ανταπόκριση των φιλάθλων ήταν άμεση και συγκινητική, καθώς πριν από την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Λας Πάλμας (3/11,2-0), κατάφεραν να συγκεντρώσουν 33 τόνους τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Εκτός αυτού, πολύς κόσμος βρέθηκε ώρες πριν το ματς στον προαύλιο χώρο του «Μετροπολιτάνο» για να βοηθήσει στο πακετάρισμα προκειμένου τα είδη αυτά να αποσταλούν στις πληγείσες περιοχές.

Οι Ροχιμπλάνκος, έχουν επίσης ανακοινώσει ότι θα προσφέρουν σε χρήματα το ίδιο ποσό το οποίο συγκεντρώθηκε από τα τρόφιμα, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη βοήθεια προς τους κατοίκους που υπέστησαν την τραγωδία μετά την κακοκαιρία DANA.

A very wholesome gesture from Atlético Madrid fans as they gathered just before today’s game to provide aid to those affected by the recent tragedy in Valencia. They donated food, clothes, and helped pack the items for those in need. ❤️🤍@vaane9 pic.twitter.com/GDu8xQ6D3X